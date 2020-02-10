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Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины
10.02.2020 08:00
Новый вид китайского коронавируса впервые был обнаружен у гражданина Украины, сообщает Корреспондент.net.
Так, у одного из украинцев, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии, подтвердили заражение новым видом коронавируса.
По данным японского Министерства здравоохранения, сейчас у больного нет никаких серьезных симптомов заболевания. Болезнь обнаружена у одного гражданина Украины и четырех филиппинцев. Все они являются членами экипажа судна. Еще один заразился - житель Гонконга с гражданством США. Больные были эвакуированы с судна и госпитализированы.
По данным издания Nhk, зараженным украинцем является 20-летний член экипажа судна.
Теги: вирус, заражение, украинец
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