ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу

12.02.2020 08:00

Новый коронавирус, от которого умерли уже больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019, передает Цензор.НЕТ.

Об этом в твиттере сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Также ВОЗ обнародовала обновленную статистику новой болезни.

"По состоянию на 6 утра по Женевскому времени зарегистрировано 42 708 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Китае и, к сожалению, мы сейчас превысили 1000 смертей, 1017 человек в КНР потеряли свои жизни из-за этого вируса. В мире есть 393 случая в 24 странах, с 1 смертельным исходом", – сказано в сообщении ВОЗ.