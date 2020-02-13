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Микроавтобус из Украины попал в смертельное ДТП под Псковом

13.02.2020 08:00
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Микроавтобус из Украины попал в смертельное ДТП под Псковом

На трассе в Псковской области 13 февраля в результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo погибли восемь человек, предположительно граждане Украины, сообщает Корреспондент.net.
Отмечается, что авария произошла на трассе Санкт-Петербург - Невель на территории Пустошкинского района около деревни Руда.
По предварительной информации, в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и большегруза-фуры погибли восемь человек - водитель Mercedes и семь пассажиров. Еще один пассажир и водитель Volvo пострадали.
Как уточнила глава района Светлана Василькова, все погибшие, предположительно, граждане Украины. По ее словам, микроавтобус с украинскими номерами и зарегистрирован в Украине.



Теги: авария, Псков, микроавтобус
 
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