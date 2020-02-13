Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Украинцы в Ухане записали видеообращение к Минздраву (ВИДЕО)

13.02.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинцы в Ухане записали видеообращение к Минздраву (ВИДЕО)

Украинцы из китайского города Ухань, которые уже несколько недель находятся на карантине, обратились к властям Украины с призывом эвакуировать их домой. Обращение опубликовало Hromadske, сообщает Корреспондент.net.
"Наше правительство кормит нас завтраками о том, что финансирования нет, самолет задерживается. Нас здесь держат три недели - вот у нас вылет будет в это время, потом другую дату называют. Меняется информация, нет мест в Украине, негде нас поселить", - говорят украинцы.
По словам Святослава Гарасюка, общежитие, в котором живут украинские граждане в Ухане, закрыто на карантин, людей выпускают только в магазин, работают не все супермаркеты, а те, которые работают, открыты только до обеда.  В продаже нет многих продуктов, особенно фруктов, овощей – их люди массово раскупают.
Украинцы, которые находятся в Ухане, согласны на двухнедельный карантин и готовы жить в изолированном месте и выйти оттуда только после 100% уверенности, что они здоровы.



Теги: вирус, Китай, украинцы, обращение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх