В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса

14.02.2020 09:00

Китайские врачи разработали эффективный способ лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCov, сообщил Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР, передает Корреспондент.net.

Пациентам начали переливать плазму крови от выздоравливающих от этой болезни доноров.

Отмечается, что этот метод позволил спасти уже более десятка находившихся в критическом состоянии больных.