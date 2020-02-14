- В Мюнхене презентовали план завершения войны в Украине17:00
- С лайнера Diamond Princess эвакуировали первых пассажиров14:00
- В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса09:00
- Украинцы в Ухане записали видеообращение к Минздраву (ВИДЕО)15:00
- Российский депутат-коммунист вступился за "Черного Ленина"09:00
- Микроавтобус из Украины попал в смертельное ДТП под Псковом08:00
- В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"11:00
- ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу08:00
- Количество жертв коронавируса в Китае превысило 1000 человек08:00
- На круизном лайнере Dimond Princess второй украинец заразился коронавирусом15:00
В Мюнхене презентовали план завершения войны в Украине
В пятницу, 14 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности обнародовали план прекращения войны в Украине, разработанный совместно тремя международными организациями и Российским советом по международным делам. Об этом сообщается на сайте конференции, передает телеканал 112 Украина.
Также к разработке присоединились отдельные эксперты из Украины. Их было трое: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Их роль не уточняется. Кроме этого, никакие украинские организации не привлекались к формированию предложения.
Всего предложено 12 шагов:
1) Возобновление работы СЦКК;
2) Создание военной версии "Нормандской четверки";
3) Открыть доступ для СММ ОБСЕ по всей территории оккупированного Донбасса;
4) Решение вопросов без вести пропавших людей;
5) Разработать и запустить программу по разминированию;
6) Запустить программу по восстановлению Донбасса. При этом, одним из доноров может стать Россия.
7) Изучить возможность создания в Украине Зоны свободной торговли с ЕС и Россией.
8) Изменение антироссийских санкций. Речь идет о том, чтобы изучить насколько "реализация Минских соглашений могла бы привести к изменению санкций".
9) Устранение радиологической опасности на Донбассе;
10) Наладить диалог о взаимной безопасности в странах НАТО;
11) Поиск и поддержка путей взаимодействия с Россией;
12) Запуск внутриукраинского диалога об идентичности. Украине советуют, в том числе, определиться как взаимодействовать с соседями - Польшей, Венгрией и Россией.
Теги: Украина, война, Мюнхен, план
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Портников - россиянам: "Вы рискуете при любом кризисе сорваться в такую кровавую кашу, что и представить себе нельзя"
- Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай
- "Перезагрузка власти в Киеве и русская автономия", - командир "ДНР" из РФ рассказал об оставшемся варианте от России подорвать Украину изнутри
- Волонтер Касьянов: "Если в ходе войны ситуация на фронте значительно ухудшится, у нас может появиться свой Наполеон"
- Эксперты не исключают возможность мятежа и переворота
- "ДНР" опередила "ЛНР" по уровню минимальной зарплаты15:00
- Волонтеры-атомщики передали воинам ООС 16 квадрокоптеров13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 февраля10:00
- В ДонОВГА рассказали, где будут восстанавливать жилье в 2020 году17:00
- В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 февраля10:00
- Российский депутат-коммунист вступился за "Черного Ленина"09:00
- Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО17:00
- На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов14:00
- В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"11:00
- В Мюнхене презентовали план завершения войны в Украине17:00
- В Эстонии из-за отсутствия снега отменили чемпионат Европы по биатлону16:00
- "ДНР" опередила "ЛНР" по уровню минимальной зарплаты15:00
- С лайнера Diamond Princess эвакуировали первых пассажиров14:00
- Волонтеры-атомщики передали воинам ООС 16 квадрокоптеров13:00
- В Антарктике зарегистрировали рекордно высокую температуру12:00
- Иглесиас и Курникова показали фото новорожденного ребенка11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 февраля10:00
- В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса09:00
- Названа дата эвакуации украинцев из Уханя08:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО
- Прокуратура открыла дело из-за раздачи "республиканских паспортов" в ОРЛО
- В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек
- На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов
- В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"
- В зоне ООС построили модульный городок для военных
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 февраля
- В ДонОВГА рассказали, где будут восстанавливать жилье в 2020 году