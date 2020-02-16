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Зеленский предложил совместное патрулирование границы на Донбассе силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО
16.02.2020 09:00
Украинская сторона согласна на совместное патрулирование границы с представителями ОБСЕ и ОРДЛО на период подготовки местных выборов на Донбассе, информирует Цензор.НЕТ.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Зеленского, он поднимал этот вопрос на "нормандской встрече" 9 декабря, а сейчас он обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.
"Я думаю, что у нас есть возможность додавить, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ", - сказал он.
Кто именно из "представителей оккупированных территории" мог бы участвовать в таком патрулировании, он не уточнил.
Теги: Украина, граница, патруль, ОБСЕ, ОРДЛО, Зеленский
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