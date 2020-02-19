Последние новости раздела
- Самолет для эвакуации украинцев вылетел в Ухань09:00
- Путин официально уволил Суркова08:00
- Главу Мюнхенской конференции занесли в базу "Миротворца"11:00
- В Китае выпустили первое лекарство от COVID-201908:00
- Зеленский предложил совместное патрулирование границы на Донбассе силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО09:00
- В Мюнхене презентовали план завершения войны в Украине17:00
- С лайнера Diamond Princess эвакуировали первых пассажиров14:00
- В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса09:00
- Украинцы в Ухане записали видеообращение к Минздраву (ВИДЕО)15:00
- Российский депутат-коммунист вступился за "Черного Ленина"09:00
Самолет для эвакуации украинцев вылетел в Ухань
19.02.2020 09:00
Из Киева отправился самолет в китайский город Ухань, откуда он проведет эвакуацию украинцев и граждан еще десяти стран в связи с коронавирусом, передает РБК-Украина.
Планировалось, что самолет отправится в 2:50 ночи 19 февраля. Однако он отправился на 11 минут позже - в 3:01. По состоянию на 4:15 самолет находился над Черным морем и направляется в Казахстан в аэропорт Алматы. Оттуда борт отправится в Ухань.
Планируется, что самолет вернется в Украину 20 февраля в 8 утра. Рейсу PQ7301 авиакомпании Sky Up придется преодолеть почти 7 тысяч километров.
Теги: вирус, Китай, украинцы, эвакуация, самолет
Читайте также:
- Названа дата эвакуации украинцев из Уханя
- В Ливию отправили украинский десантный корабль
- Судно Красного Креста сегодня эвакуирует из Ливии 19 украинцев
- В Борисполь прибыл самолет из Японии с украинцами на борту
- В Киев прилетел самолет с украинцами из Ливии
- Украинцы в Ухане записали видеообращение к Минздраву (ВИДЕО)
- Хомчак раскрыл подробностях боя под Золотым15:00
- Штаб ООС рассказал о бое в Луганской области13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 февраля10:00
- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 17 по 23 февраля13:00
- Завтра КПВВ "Марьинка" будет закрыт12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 15 февраля10:00
- "ДНР" опередила "ЛНР" по уровню минимальной зарплаты15:00
- Волонтеры-атомщики передали воинам ООС 16 квадрокоптеров13:00
- Самолет для эвакуации украинцев вылетел в Ухань09:00
- Путин официально уволил Суркова08:00
- Зеленский подписал закон о бесплатном питании для детей переселенцев17:00
- Букмекеры сделали прогноз на матч "Шахтер" - "Бенфика"16:00
- Хомчак раскрыл подробностях боя под Золотым15:00
- Фильм по пьесе Олега Сенцова сегодня презентуют на Берлинском кинофестивале (ВИДЕО)14:00
- Штаб ООС рассказал о бое в Луганской области13:00
- Аваков заявил о необходимости принятия закона о коллаборантах12:00
- Главу Мюнхенской конференции занесли в базу "Миротворца"11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 февраля10:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- Хомчак раскрыл подробностях боя под Золотым
- Завтра КПВВ "Марьинка" будет закрыт
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля
- Штаб ООС рассказал о бое в Луганской области
- Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы примирения (ВИДЕО)
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 февраля
- Сколько будут отдыхать украинцы в марте
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 17 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 февраля
- Аваков заявил о необходимости принятия закона о коллаборантах