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Самолет для эвакуации украинцев вылетел в Ухань

19.02.2020 09:00
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Самолет для эвакуации украинцев вылетел в Ухань

Из Киева отправился самолет в китайский город Ухань, откуда он проведет эвакуацию украинцев и граждан еще десяти стран в связи с коронавирусом, передает РБК-Украина.
Планировалось, что самолет отправится в 2:50 ночи 19 февраля. Однако он отправился на 11 минут позже - в 3:01. По состоянию на 4:15 самолет находился над Черным морем и направляется в Казахстан в аэропорт Алматы. Оттуда борт отправится в Ухань.
Планируется, что самолет вернется в Украину 20 февраля в 8 утра. Рейсу PQ7301 авиакомпании Sky Up придется преодолеть почти 7 тысяч километров.



Теги: вирус, Китай, украинцы, эвакуация, самолет
 
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