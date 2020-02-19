В Китае началась эвакуация украинцев из Уханя

19.02.2020 17:00

Днем 19 февраля в китайском Ухане началась эвакуация украинцев и иностранцев, которых борт авиакомпании SkyUp также должен доставить в Украину. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в КНР, передает СТРАНА.ua.

Сообщается, что в эвакуационном списке находятся 48 граждан Украины и 29 иностранцев. Все они на специальных автобусах доставлены в международный аэропорт "Ухань".

Регистрация пассажиров и багажа на эвакуационный спецрейс авиакомпании SkyUp уже началась. Ранее сообщалось, что на борт допустят только здоровых граждан - перед посадкой все должны пройти осмотр у медиков.