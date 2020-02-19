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В Китае началась эвакуация украинцев из Уханя

19.02.2020 17:00
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В Китае началась эвакуация украинцев из Уханя

Днем 19 февраля в китайском Ухане началась эвакуация украинцев и иностранцев, которых борт авиакомпании SkyUp также должен доставить в Украину. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в КНР, передает СТРАНА.ua.
Сообщается, что в эвакуационном списке находятся 48 граждан Украины и 29 иностранцев. Все они на специальных автобусах доставлены в международный аэропорт "Ухань".
Регистрация пассажиров и багажа на эвакуационный спецрейс авиакомпании SkyUp уже началась. Ранее сообщалось, что на борт допустят только здоровых граждан - перед посадкой все должны пройти осмотр у медиков.



Теги: вирус, Китай, украинцы, эвакуация
 
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