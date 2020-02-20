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В Раде рассказали о судьбе украинцев, заразившихся коронавирусом на Diamond Princess

20.02.2020 15:00
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В Раде рассказали о судьбе украинцев, заразившихся коронавирусом на Diamond Princess

Народный депутат от парламентской фракции Слуга народа Михаил Радуцкий рассказал о судьбе заразившихся китайским коронавирусом украинцах на лайнере Diamond Princess. По его словам, двое граждан Украины уже выздоровели, сообщает Главред.
"...Как (какая ситуация, - ред.) с нашими членами экипажа на Diamond Princess у берегов Японии, которых забрали в больницу? Кстати, ни одно масс-медиа не аплодировали (не уведомило, - ред.), что они выздоровели. Это та статистика - 15% выздоровевших, среди них есть два украинца. Почему-то за это мы забываем", - заявил Радуцкий.



Теги: вирус, Китай, выздоровление
 
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