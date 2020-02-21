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В Брянске 13 украинцев с поезда "Киев-Москва" оставили на карантин

21.02.2020 16:00
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В Брянске 13 украинцев с поезда "Киев-Москва" оставили на карантин

Государственная пограничная служба Украины получила информацию, что в Брянске пассажиров вагона поезда "Киев-Москва" оставили на карантин из-за гражданки Китая с высокой температурой. Как информирует Цензор.НЕТ, об эом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
От российской стороны пока известно, что гражданка КНР возвращаться на территорию Украины не будет в связи с тем, что она размещена и находится в одном из медучреждений.
"По имеющейся информации вагон с другими пассажирами, которые в нем находились, находится в обсервации, однако не известно, где именно.
Отметим, что в вагоне во время контроля, кроме гражданки Китая, находился еще 21 человек. Из которых 13 граждан Украины, в том числе 2 проводника, 6 граждан РФ и по одному гражданину из Узбекистана и Канады", - сказано в сообщении.



Теги: Киев, Москва, пассажиры, поезд, карантин
 
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