В Брянске 13 украинцев с поезда "Киев-Москва" оставили на карантин

21.02.2020 16:00

Государственная пограничная служба Украины получила информацию, что в Брянске пассажиров вагона поезда "Киев-Москва" оставили на карантин из-за гражданки Китая с высокой температурой. Как информирует Цензор.НЕТ, об эом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

От российской стороны пока известно, что гражданка КНР возвращаться на территорию Украины не будет в связи с тем, что она размещена и находится в одном из медучреждений.

"По имеющейся информации вагон с другими пассажирами, которые в нем находились, находится в обсервации, однако не известно, где именно.

Отметим, что в вагоне во время контроля, кроме гражданки Китая, находился еще 21 человек. Из которых 13 граждан Украины, в том числе 2 проводника, 6 граждан РФ и по одному гражданину из Узбекистана и Канады", - сказано в сообщении.