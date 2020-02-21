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Зеленский позвонил девушке, которую не эвакуировали из Китая из-за собаки

21.02.2020 10:00
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Зеленский позвонил девушке, которую не эвакуировали из Китая из-за собаки

Президент Украины пообещал найти способ вернуть домой украинку Анастасию Зинченко, которую накануне не эвакуировали из Уханя из-за отказа оставить собаку, сообщает Телеканал новостей «24».
Владимир Зеленский лично позвонил девушке, и отметил, что он поможет в решении этого вопроса.
Видео разговора с президентом Анастасия выложила на своей странице в Инстаграме. В своем профиле девушка написала, что Владимир Зеленский "подбодрил и пообещал помочь".
19 февраля 2020 года Зинченко не смогла вылететь из китайского Уханя, поскольку посольство Украины не позволило ей забрать домой свою собаку. В соцсетях Анастасия Зинченко отметила, что собрала все необходимые документы и передала их в посольство, но дипломаты ей отказали.



Теги: Китай, телефон, девушка, собака, Зеленский
 
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