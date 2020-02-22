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Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

22.02.2020 11:00
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Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

В Италии зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-19 и второй смертельный случай в Европе, сообщает РБК-Украина.
Как сообщил губернатор региона Венето, умер мужчина 78 лет по имени Андриано Тревизан. Он скончался в больнице вечером пятницы, 21 февраля. Также сообщается, что 67-летняя супруга погибшего находится в больнице с высокой температурой.
Известно, что это вторая смерть от коронавируса в Европе. Первый случай произошел во Франции в середине февраля. Умершим оказался 80-летний турист из Китая, у которого обнаружили заболевание.



Теги: Италия, смерть, COVID-19
 
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