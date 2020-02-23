Украинцев с поезда "Киев-Москва" выпустили из карантина в России

23.02.2020 10:00

Ни у кого из 20 пассажиров и проводников вагона поезда "Киев-Москва", который отцепили в Брянске, не обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в РФ, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Также не зафиксировано заражение коронавирусом и у больной гражданки Китая, которая присутствовала в вагоне.

Все граждане Украины получили выписные документы – и смогли продолжить поездку. Отцепленный вагон присоединили к поезду "Москва-Киев" и отправили в Украину.