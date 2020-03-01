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В США зафиксирована первая смерть от коронавируса

01.03.2020 08:00
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В США зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Департаменте здравоохранения штата Вашингтон (США) заявили, что в субботу, 29 февраля, была зафиксирована первая в стране смерть от коронавирусной инфекции COVID-19, передает Deutsche Welle.
Скончавшийся мужчина в возрасте около шестидесяти лет, согласно сообщениям американских властей, еще до заражения коронавирусом имел серьезные проблемы со здоровьем. Власти не обнаружили никаких сведений о том, что он в последнее время путешествовал за границу.
Это второй гражданин США, скончавшийся от последствий заражения коронавирусом - первым стал 60-летний мужчина, который умер в начале февраля в Ухани. Всего на территории США зафиксировано около 60 случаев заражения коронавирусом.



Теги: США, вирус, смерть, COVID-19
 
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