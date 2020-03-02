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У россиянина, вернувшегося из Италии, нашли коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили новый коронавирус, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает РБК.
«2 марта подтвержден завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Российской Федерации.
По данным проведенного эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21.02.2020, находясь на отдыхе в Италии», — говорится в сообщении штаба, которое поступило в РБК. В Россию мужчина вернулся 23 февраля и жил в частном доме в Московской области. В больницу он обратился сам 27 февраля с симптомами ОРВИ, был госпитализирован и переведен в инфекционную больницу.
«Проведено лабораторное обследование на базе лабораторий Роспотребнадзора, получено наличие нового коронавируса. Результаты исследования подтверждены в Референс-центре по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями, функционирующем на базе ФБУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора», — рассказали в штабе. Там уточнили, что состояние больного удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме.
Сейчас обследование проходят люди, с которыми контактировал заболевший в ходе поездки в Италию и после возвращения из нее, они находятся под медицинским наблюдением дома или в больнице.
Теги: Россия, вирус, Италия, COVID-19
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