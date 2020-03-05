В Ухане умер излечившийся от коронавируса мужчина

05.03.2020 12:00

В китайском в городе Ухань 36-летний мужчина умер от дыхательной недостаточности через пять дней после выписки из одной из временных больниц, построенных для борьбы со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает South China Morning Post, передает РБК-Украина.

Сообщается, что Ли Лян впервые был помещен в больницу 12 февраля. Через две недели его выписали с инструкциями оставаться под карантином 14 дней.

Как сообщила жена умершего, через два дня после выписки из больницы ее муж плохо себя почувствовал. Он жаловался на сухость во рту и газы в желудке. Позже Ли сказал, что ему стало хуже, и его отправили в больницу. В тот же день - 2 марта - была зафиксирована его смерть из-за острой дыхательной недостаточности и отказа легких.