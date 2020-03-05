Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Ухане умер излечившийся от коронавируса мужчина

05.03.2020 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Ухане умер излечившийся от коронавируса мужчина

В китайском в городе Ухань 36-летний мужчина умер от дыхательной недостаточности через пять дней после выписки из одной из временных больниц, построенных для борьбы со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает South China Morning Post, передает РБК-Украина.
Сообщается, что Ли Лян впервые был помещен в больницу 12 февраля. Через две недели его выписали с инструкциями оставаться под карантином 14 дней.
Как сообщила жена умершего, через два дня после выписки из больницы ее муж плохо себя почувствовал. Он жаловался на сухость во рту и газы в желудке. Позже Ли сказал, что ему стало хуже, и его отправили в больницу. В тот же день - 2 марта - была зафиксирована его смерть из-за острой дыхательной недостаточности и отказа легких.



Теги: вирус, Китай, лечение, смерть, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх