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Россия и Турция заключили соглашение по Сирии
06.03.2020 09:00
5 марта может стать историческим днем в истории почти 10-летнего конфликта в Сирии, сообщает Телеканал новостей «24».
Так, президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган встретились в Москве, чтобы урегулировать вооруженный конфликт в провинции Идлиб.
Президентам удалось согласовать совместный документ по урегулированию ситуации в Сирии. Он предусматривает следующие шаги:
- В полночь с 5 на 6 марта будет введен режим прекращения огня в Идлибской зоне;
- Создание коридора безопасности по линии разграничения длиной 6 километров на юг и 6 километров на север до трассы М4 в течение 7 дней;
- 15 марта 2020 года начать совместное патрулирование России и Турции в Идлибской зоне.
Теги: Россия, Турция, Сирия, соглашение
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