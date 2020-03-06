Россия и Турция заключили соглашение по Сирии

06.03.2020 09:00

5 марта может стать историческим днем в истории почти 10-летнего конфликта в Сирии, сообщает Телеканал новостей «24».

Так, президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган встретились в Москве, чтобы урегулировать вооруженный конфликт в провинции Идлиб.

Президентам удалось согласовать совместный документ по урегулированию ситуации в Сирии. Он предусматривает следующие шаги: