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В Польше зафиксировали еще четыре случая заражения коронавирусом

07.03.2020 12:00
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В Польше зафиксировали еще четыре случая заражения коронавирусом

В Польше подтвердили четыре новых случая заражения вирусом COVID-19. Об этом сообщил во время пресс-конференции в Варшаве министр здравоохранения Лукаш Шумовский, передает Укринформ.
По его словам, один из зараженных - это лицо, путешествовавшее на автобусе с первым больным коронавирусом в Польше, о заражении которого стало известно в среду. Кроме того, двое других лиц, у которых подтвержден COVID-19 вернулись из Италии. Четвертый человек заразился короновирусом в Великобритании. Все зараженные являются людьми молодого и среднего возраста, их жизни не угрожает опасность. Зараженные COVID-19 находятся в инфекционных больницах Вроцлава, Щецина и города Оструда на северо-востоке Польши. 
Министр призвал поляков сохранять спокойствие и действовать рационально, чтобы не вызвать паники и не дестабилизировать систему здравоохранения.



Теги: Польша, вирус, COVID-19
 
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