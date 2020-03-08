США ввели карантин для долларов из Азии

08.03.2020 11:00

В США доллары, которые возвращаются из Азии будут проходить карантин, перед возвращением в финансовую систему США. Такое решение приняла Федеральная резервная система (ФРС) США в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса, сообщает Корреспондент.net.

Так, региональные банки ФРС, которые помогают управлять денежной массой, будут откладывать поставки долларов из Азии на семь-десять дней, прежде чем обрабатывать и перераспределять их в финансовые учреждения.

Тем временем ВОЗ в связи с распространением коронавируса советует потребителям использовать бесконтактные платежи, когда это возможно.