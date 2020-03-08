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США ввели карантин для долларов из Азии

08.03.2020 11:00
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США ввели карантин для долларов из Азии

В США доллары, которые возвращаются из Азии будут проходить карантин, перед возвращением в финансовую систему США. Такое решение приняла Федеральная резервная система (ФРС) США в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса, сообщает Корреспондент.net.
Так, региональные банки ФРС, которые помогают управлять денежной массой, будут откладывать поставки долларов из Азии на семь-десять дней, прежде чем обрабатывать и перераспределять их в финансовые учреждения.
Тем временем ВОЗ в связи с распространением коронавируса советует потребителям использовать бесконтактные платежи, когда это возможно.



Теги: США, доллар, Азия, карантин, COVID-19
 
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