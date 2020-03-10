Госдума РФ поддержала снятие ограничений на число президентских сроков

10.03.2020 16:00

Госдума России на заседании во вторник, 10 марта, поддержала поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, которая отменяет ограничения на количество президентских сроков, сообщает Корреспондент.net.

Так, поправка "применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ" и не исключает для него возможность вновь занимать должность главы государства.

Также Госдума приняла во втором - основном - чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ.

Напомним, что референдум об изменениях Конституции пройдет в России 22 апреля.