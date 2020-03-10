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Израиль ввел 14-дневный карантин для всех приезжающих

10.03.2020 08:00
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Израиль ввел 14-дневный карантин для всех приезжающих

Израиль в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 вводит 14-дневную изоляцию для всех, кто приезжает в страну из-за границы, передает Цензор.НЕТ.
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении в понедельник.
Он отметил: "Каждый, кто прибывает в Израиль из-за границы, попадет в 14-дневную изоляцию".
"Это трудное решение. Но это важно для охраны общественного здоровья, и общественное здравоохранение на первом месте".
Решение вступает в силу немедленно для израильтян, возвращающихся в страну. С четверга все иностранцы, желающие въехать в страну, должны будут доказать, что у них есть средства для самостоятельного карантина.
Израильские СМИ сообщили, что принятая мера будет означать карантин для 300 тысяч граждан в стране с населением около 9 миллионов человек. Министерство здравоохранения заявило, что в Израиле в настоящее время зарегистрировано 42 подтвержденных случая коронавируса.



Теги: Израиль, карантин, COVID-19
 
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