Польша гарантировала украинцам бесплатное лечение в случае заражения коронавирусом

13.03.2020 13:00

Все украинцы, которые находятся в Польше, могут рассчитывать на бесплатные тесты на выявление коронавируса и бесплатное лечение, информирует "Укринформ".

Об этом заявил спикер министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич.

Отвечая на вопрос, получат ли возможность лечения те граждане Украины в Польше, которые не имеют медицинского страхования или страхового полиса, он сказал: "Каждому, кто попадает в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, гарантированно бесплатное проведение тестов и лечения, которое покрывается из бюджета польского государства".

Отмечается, что на сегодняшний день в Польше находятся примерно 1-1,5 млн трудовых мигрантов из Украины.

Общее количество зараженных коронавирусом в Польше выросло до 51 человека, один человек накануне умер.