В Италии нашли лекарство от коронавируса

17.03.2020 14:00

В Италии заявили о положительном результате лечения больных коронавирусом препаратом против ревматоидного артрита "Тоцилизумаб" (Tocilizumab) производства фармацевтической компании Roche. Об этом сообщает La Repubblica, передает Апостроф.

Специалист по инфекционным заболеваниям в больнице Котуньо в Неаполе Винченцо Монтесарчио рассказал, что больницы начали запрашивать у Итальянской медицинской агенции (AIFA) утверждение такого плана лечения.

По его словам, в выходные, 14-15 марта, четверо пациентов, поступивших в больницу Котуньо в Неаполе с диагнозом коронавирус, получали лечение противоартритным препаратом "Тоцилизумаб".

Это стало следствием научного эксперимента, протокол которого был одобрен на государственном уровне. В общей сложности уже 11 пациентов в Неаполе лечили не по назначению указанным препаратом и результаты впечатляют.

В других больницах также сообщили о положительном эффекте лекарства.