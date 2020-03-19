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В России зафиксирована первая смерть от коронавируса
19.03.2020 11:00
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в России. Пациентка с коронавирусом умерла в московской больнице, информирует Цензор.НЕТ.
Об этом сообщает российский штаб по борьбе с COVID-19. Отмечается, что женщине было 79 лет. Она имела целый ряд хронических заболеваний.
Теги: Россия, смерть, COVID-19
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