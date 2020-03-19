В России зафиксирована первая смерть от коронавируса

19.03.2020 11:00

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в России. Пациентка с коронавирусом умерла в московской больнице, информирует Цензор.НЕТ.

Об этом сообщает российский штаб по борьбе с COVID-19. Отмечается, что женщине было 79 лет. Она имела целый ряд хронических заболеваний.