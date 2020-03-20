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Италия опередила Китай по числу умерших от коронавируса

20.03.2020 09:00
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Италия опередила Китай по числу умерших от коронавируса

В Италии число пациентов, умерших из-за коронавирусной инфекции, увеличилось до 3405, превысив количество жертв в Китае, откуда началось распространение COVID-19, сообщает НВ.
За последние 24 часа в Италии зафиксировали 427 летальных случаев. Днем ранее от коронавируса умерли 475 пациентов.
В Китае на сегодняшний день умерли 3245 человек.



Теги: Италия, Китай, COVID-19
 
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