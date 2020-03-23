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В Италии уменьшились темпы распространения коронавируса

23.03.2020 09:00
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В Италии уменьшились темпы распространения коронавируса

В Италии упало количество новых зарегистрированных заражений вирусом COVID-19 - за последние сутки число диагностированных больных увеличилось на 5560 человек. Днем раньше рост составлял 6557 человек, сообщает УП.
Суммарное количество погибших в Италии с диагнозом "коронавирус" достигло 5476 человек, за прошедшие 24 часа оно увеличилось на 651 человека. Между, тем этот рост меньше, чем за предыдущие сутки, когда было зарегистрировано 793 смерти из-за коронавируса.
Хорошей новостью последних суток также стал существенный рост числа тех, кто вылечился: их число достигло 7024 человек (на 952 больше, чем накануне). Такие высокие темпы держатся уже второй день подряд - накануне от коронавируса излечилось 943 человека.



Теги: Италия, статистика, COVID-19
 
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