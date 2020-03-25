Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Китай отменил карантин в "эпицентре" коронавируса

25.03.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Китай отменил карантин в "эпицентре" коронавируса

С 25 марта власти Китая снимают карантин с провинции Хубэй, где началась вспышка коронавируса, сообщает НВ.
Жители смогут выезжать за пределы провинции, если у них нет медицинских противопоказаний.
Карантин в городе Ухань — административном центре Хубэй — снимут 8 апреля.
Учебные заведения пока останутся закрытыми до полной оценки ситуации.


 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх