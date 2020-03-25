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Китай отменил карантин в "эпицентре" коронавируса
25.03.2020 09:00
С 25 марта власти Китая снимают карантин с провинции Хубэй, где началась вспышка коронавируса, сообщает НВ.
Жители смогут выезжать за пределы провинции, если у них нет медицинских противопоказаний.
Карантин в городе Ухань — административном центре Хубэй — снимут 8 апреля.
Учебные заведения пока останутся закрытыми до полной оценки ситуации.
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