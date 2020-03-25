Китай отменил карантин в "эпицентре" коронавируса

25.03.2020 09:00

С 25 марта власти Китая снимают карантин с провинции Хубэй, где началась вспышка коронавируса, сообщает НВ.

Жители смогут выезжать за пределы провинции, если у них нет медицинских противопоказаний.

Карантин в городе Ухань — административном центре Хубэй — снимут 8 апреля.

Учебные заведения пока останутся закрытыми до полной оценки ситуации.