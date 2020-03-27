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Борис Джонсон заразился коронавирусом

27.03.2020 15:00
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Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом и испытывает легкие симптомы, сообщает НВ.
«Сейчас я самоизолируюсь, но буду продолжать руководить правительством посредством видеоконференции, пока мы будем бороться с этим вирусом», — написал Джонсон в  своем Twitter.



Теги: заражение, Борис Джонсон, COVID-19
 
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