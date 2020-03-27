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COVID-19 обнаружили в Кремле
27.03.2020 14:00
Среди сотрудников администрации президента РФ есть больной коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ICTV.
"Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса, это соответствует действительности. Принимаются все необходимые санитарно-эпидемиологические меры", — сказал Песков.
По словам Пескова, больной не контактировал с президентом РФ Владимиром Путиным.
Теги: Путин, Кремль, COVID-19
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