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США вышли на первое место по числу случаев коронавируса

27.03.2020 09:00
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США вышли на первое место по числу случаев коронавируса

Университет Джонса Хопкинса, сообщил, что число зараженных коронавирусом в США составляет 82 404 человек, что выводит страну на первое место по этому показателю. Ранее лидерство удерживали Китай и Италия. Об этом, в четверг, 26 марта, сообщает The Guardian, передает Корреспондент.net.
До этого неизменным лидером по числу инфицированных с начала эпидемии был Китай. Сейчас он оказался на втором месте - в нем известно о 81 782 случаях заболевания. Следом за ним идет Италия, в которой произошла крупнейшая в Европе вспышка коронавируса. В этой стране COVID-2019 заразились 80 589 человек.
После появления этих данных президент США Дональд Трамп объяснил увеличение числа заразившихся в стране.
“Причина выхода Соединенных Штатов на первое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19 заключается в проведении массового тестирования”, - считает американский лидер.
По данным же проекта Covid Tracking Project, по состоянию на 26 марта в США провели более 519 тысяч тестов на коронавирус.



Теги: США, статистика, заражение, COVID-19
 
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