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В Китае выздоровели 92% больных COVID-19
28.03.2020 09:00
В Китае за все время эпидемии выздоровели 92% зараженных. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, обнародованные 28 марта, сообщает Корреспондент.net.
За последние сутки скончались три человека. Число зараженных коронавирусом у прибывших из-за границы увеличилось на 54 человека.
Всего на данный момент в Китае выявлены 649 ввозных случаев инфекции.
С начала эпидемии подтверждены 81 349 случаев заражения, в настоящий момент болеют 3128 человек (921 человек находится в тяжелом состоянии), 74 971 человек выписан из больниц, 3295 скончались.
Теги: Китай, выздоровление, COVID-19
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