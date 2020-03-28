В Китае выздоровели 92% больных COVID-19

28.03.2020 09:00

В Китае за все время эпидемии выздоровели 92% зараженных. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, обнародованные 28 марта, сообщает Корреспондент.net.

За последние сутки скончались три человека. Число зараженных коронавирусом у прибывших из-за границы увеличилось на 54 человека.

Всего на данный момент в Китае выявлены 649 ввозных случаев инфекции.

С начала эпидемии подтверждены 81 349 случаев заражения, в настоящий момент болеют 3128 человек (921 человек находится в тяжелом состоянии), 74 971 человек выписан из больниц, 3295 скончались.