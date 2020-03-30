В Москве ввели жесткие карантинные меры

30.03.2020 10:00

В Москве, по распоряжению мэра Сергея Собянина, вводятся чрезвычайные меры – "домашний режим самоизоляции" – для всех жителей Москвы независимо от возраста. Аналогичные меры приняты и в Московской области, сообщает Радио "Свобода".

Покидать жилище разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; для поездок на работу, если человек обязан ходить на работу; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от своего дома или места пребывания; при необходимости вынести бытовой мусор.

В ближайшие дни – после проведения технических и организационных мероприятий – выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы.

В течение ближайшей недели будет развернута система контроля за соблюдением домашнего режима изоляции и новых правил перемещения граждан.



