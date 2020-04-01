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Путин перешел на "удаленку"
Глава Кремля Владимир Путин перешел на дистанционный формат общения с министрами — совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса 1 апреля пройдет в режиме телеконференции. Такими данными поделился его личный пресс-секретарь Дмитрий Песков, информирует ONLINE.UA.
"Все увидят, что он работает удаленно. Все видели, как он отдаленно участвует в саммите "Двадцатки", — отметил представитель Кремля.
Кроме того, Песков еще раз подчеркнул, что телеконференция 1 апреля будет проходить в открытом формате. Что интересно, пресс-секретарь президента РФ не согласился, что глава Кремля должен продемонстрировать своему народу, что он не оставляет дом и находится, как и все граждане, в самоизоляции. Дмитрий Песков отметил, что глава России "обычно показательных мер не принимает, а принимает меры действенные".
Теги: Россия, Путин, карантин, COVID-19
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