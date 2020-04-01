США по количеству умерших от коронавируса обогнали Китай

01.04.2020 10:00

В США число смертей от коронавируса превысило китайский показатель, сообщает "Страна".

В Соединенных Штатах к вечеру 31 марта скончались 3415 человек, а в Китае за время эпидемии - 3309 человек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте частного исследовательского Университета Джона Хопкинса.

Однако на первом месте в мире по числу погибших от нового вируса до сих пор стоит Италия с более чем 12,4 тысячами жертв. Вторую позицию занимает Испания (более 8,2 тысяч смертельных исходов).

В то же время США лидируют по количеству заболевших вирусом: его выявили у 175 067 жителей страны. На втором месте Италия (105 792 человека).

От заболевания выздоровели 6 тысяч американцев.