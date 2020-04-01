Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Власти оккупированного Крыма объявили региональный карантин

01.04.2020 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Власти оккупированного Крыма объявили региональный карантин

С нуля часов 2 апреля в Крыму вводится карантин на территории всего региона, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости Крым.
"Сегодня мною решение принято – с нуля часов будет введен карантин. Мы сейчас выверяем правовую ситуацию", – сказал Аксенов. По его словам, на Крымском мосту будет установлен блокпост для тотального контроля всего въезжающего на полуостров транспорта.



Теги: Крым, карантин, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх