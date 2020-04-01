Власти оккупированного Крыма объявили региональный карантин

01.04.2020 13:00

С нуля часов 2 апреля в Крыму вводится карантин на территории всего региона, сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости Крым.

"Сегодня мною решение принято – с нуля часов будет введен карантин. Мы сейчас выверяем правовую ситуацию", – сказал Аксенов. По его словам, на Крымском мосту будет установлен блокпост для тотального контроля всего въезжающего на полуостров транспорта.