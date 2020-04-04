ВОЗ назвала основные пути заражения COVID-19

04.04.2020 13:00

Наибольшее количество заражений COVID-19 происходит воздушно-капельным путем, рассказал директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в Женеве, сообщает Корреспондент.net.

"В настоящий момент публикуется много статей о способах бессимптомной передачи вируса. Кажется, в Сингапуре, сделали вывод о том, что порядка 6% заражений от бессимптомных людей. Я не буду оспаривать это, но совершенно ясно, что с другой стороны 94% заражений идет от людей с симптомами. Так что надо смотреть на то, что является двигателем этой эпидемии. Всегда есть возможность передачи вируса от людей без симптомов, всегда есть возможность передачи вируса по воздуху. Но в данном случае мы все еще полагаем, что двигатель пандемии – это чихание или кашель, или зараженные поверхности", - сказал он.