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Британский премьер попал в реанимацию из-за коронавируса

07.04.2020 08:00
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Британский премьер попал в реанимацию из-за коронавируса

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в реанимацию, так как его состояние ухудшилось. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Отмечается, что Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба заменить его "там, где это необходимо".
Напомним, в конце марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Он самоизолировался, но продолжал работу. Накануне его доставили в больницу.



Теги: реанимация, Борис Джонсон, COVID-19
 
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