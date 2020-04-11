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В Москве вводят пропускной режим

11.04.2020 09:00
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В Москве вводят пропускной режим

В Москве с понедельника будет введен пропускной режим. Об этом сообщил в обращении к москвичам мэр российской столицы Сергей Собянин, передает Цензор.НЕТ.
"На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе — если понадобится — передвижение внутри района",— сказал Собянин.
Для каждого выхода из дому москвичам понадобится получать цифровой код. Так, граждане должны будут получать через портал городских властей одноразовый QR-код на поездки по Москве или за город, а также постоянные коды для походов на работу.
Без ограничений передвигаться по городу смогут обладатели "заданных групп удостоверений", в том числе сотрудники силовых ведомств, правительства, столичной мэрии, Госдумы и Совета федерации.



Теги: Москва, карантин, пропуск, COVID-19
 
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