Испания впервые ослабила карантин

13.04.2020 14:00

После двух недель простоя в Испании в понедельник, 13 апреля, возобновили работу предприятия, не относящиеся к критической инфраструктуре, в частности, в сфере промышленности и строительства, сообщает Корреспондент.net.

Вместе с тем остаются закрытыми школы, рестораны, бары, спортивные и культурные учреждения. Кроме того, вводятся дополнительные меры безопасности. В частности, полиция раздаст 10 млн масок тем людям, которые будут ездить на работу в общественном транспорте.