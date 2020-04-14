- Карантин во Франции продлили до 11 мая08:00
- Испания впервые ослабила карантин14:00
- В Китае продолжает расти число "импортных" случаев заболевания коронавирусом09:00
- США вышли на первое место в мире по количеству смертей от COVID-1909:00
- В Москве вводят пропускной режим09:00
- Жители США подали в суд на Китай из-за коронавируса17:00
- Количество больных COVID-19 в России превысило 1000013:00
- На "родине коронавируса" полностью отменили карантин12:00
- Чехия и Дания ослабляют карантинные меры12:00
- Британский премьер попал в реанимацию из-за коронавируса 08:00
Карантин во Франции продлили до 11 мая
Во Франции режим карантина, введенный в связи с эпидемией коронавируса, продлен до 11 мая, передает Укринформ.
Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник в своем четвертом за период эпидемии коронавируса обращении к нации.
"Я обращаюсь к вам всем и с полной открытостью хочу сообщить, чего мы ожидаем в течение последующих недель и месяцев. Так, надежда есть. Но в этой битве еще ничего не выиграно. Больницы перегружены... И эпидемия все еще не контролируется. Мы должны продолжать прилагать усилия для прекращения распространения этого вируса и спасения жизней. Поэтому мы должны соблюдать режим карантина до 11 мая", - заявил Макрон.
Он поблагодарил граждан за соблюдение ограничений в условиях эпидемии.
Макрон признал, что последующие недели в противодействии эпидемии будут очень тяжелыми, в том числе в экономической сфере. Он добавил, что в течение этого периода страна будет готовиться к жизни в период после эпидемии.
При этом президент Франции отметил, границы со странами, не являющимися членами ЕС, останутся закрытыми до специального распоряжения.
В то же время после 11 мая в стране постепенно будут открываться детские сады и общеобразовательные учебные заведения.
По состоянию на вечер 13 апреля во Франции зафиксировано 98 076 случаев инфицирования коронавирусом (2673 за сутки) 14997 человек умерли (574 в течение суток); 6821 человек находится в реанимации; 27718 пациентов выписаны из больниц после выздоровления.
Теги: Франция, карантин, COVID-19
- В «ЛНР» почти удвоилось количество заболевших коронавирусом09:00
- "МВД" "ДНР" раскрыло масштабные махинации в энергетике16:00
- Мобильный «Ощадбанк» на три дня приехал в прифронтовую зону Донетчины15:00
- В ОРДО "закрыли" поселок работников Старобешевской ТЭС11:00
- "ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса12:00
- В "ЛНР" продлили и усилили карантин11:00
- В Мариуполь прибыла лаборатория для проведения ПЦР-тестов на COVID-1916:00
- В ОРДО - шесть новых случаев заражения COVID-1910:00
- В «ДНР» подтверждены 7 случаев COVID-19, 198 человек - под подозрением16:00
- ТКГ согласовала "пасхальный" обмен пленными11:00
- В «ЛНР» почти удвоилось количество заболевших коронавирусом09:00
- Карантин во Франции продлили до 11 мая08:00
- У Стаса Михайлова обнаружили коронавирус с пятой попытки17:00
- "МВД" "ДНР" раскрыло масштабные махинации в энергетике16:00
- Мобильный «Ощадбанк» на три дня приехал в прифронтовую зону Донетчины15:00
- Испания впервые ослабила карантин14:00
- Японские ученые нашли еще одно лекарство от COVID-1913:00
- Александр Алиев опубликовал результат теста на коронавирус12:00
- В ВОЗ назвали лучшую защиту от коронавируса11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 апреля10:00
- Пасха дома: как украинцы будут праздновать в условиях карантина?14:00
- Спасти экономику. Что предусматривают антикризисные законы?17:00
- «Кредитные каникулы»: как отсрочить выплаты на время карантина?16:00
- От закрытия границ до штрафов за прогулки. Как в Европе и Украине борются с коронавирусом?09:00
- Герой дома. Как каждый украинец может помочь в борьбе с коронавирусом?20:00
- Школа онлайн. Как карантин влияет на обучение?18:00
- Плюс 200 школ и 200 больниц. Главное в программе «Большое строительство»16:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля
- В ОРДО "закрыли" поселок работников Старобешевской ТЭС
- "МВД" "ДНР" раскрыло масштабные махинации в энергетике
- В "ЛНР" продлили и усилили карантин
- Cпортивный комментатор из Москвы заявил о бессмысленности российского государства
- "ДНР" приостановила "паспортный туризм" в РФ из-за распространения коронавируса
- Мобильный «Ощадбанк» на три дня приехал в прифронтовую зону Донетчины
- Во Франции заявили о серьезных побочных эффектах гидроксихлорохина
- ВСУ приняли на вооружение отечественные беспилотники "Фурия"
- Татьяна Буланова попала в реанимацию