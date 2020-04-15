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Гренландия первой в мире полностью вылечилась от COVID-19
15.04.2020 08:00
В Гренландии выздоровели все 11 заболевших коронавирусной болезнью жителей, информирует Апостроф.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, который отслеживает ситуацию с коронавирусом по всему миру.
Таким образом, Гренландия стала первым и пока единственным местом, где все зараженные коронавирусом пациенты выздоровели. При этом там не зафиксировано ни одной смерти.
Первый случай заражения COVID-19 на крупнейшей в мире острове с населением около 56 000 человек был зафиксирован 16 марта. Последний - 4 апреля.
Теги: Гренландия, выздоровление, COVID-19
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