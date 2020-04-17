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В Польше начинают ослабление карантина

17.04.2020 08:00
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В Польше начинают ослабление карантина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что с 20 апреля полякам будет разрешено посещать леса и парки, куда запрещалось ходить из-за эпидемии коронавируса нового типа COVID-19, сообщает НВ.
Также будут изменены ограничения для магазинов. В торговых помещениях площадью до 100 кв. метров на одну кассу можно будет пускать четверых клиентов, а в магазинах с площадью более 100 кв. метров — одного человека на каждые 15 кв. метров.
Кроме того с 20 апреля будет отменен запрет, согласно которому на улицу запрещено выходить людям в возрасте до 18 лет.



Теги: Польша, карантин, COVID-19
 
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