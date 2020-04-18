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В Иерусалиме сошел благодатный огонь (ВИДЕО)
18.04.2020 15:00
Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает Корреспондент.net.
Впервые за многие столетия это событие произошло без участия верующих и паломников из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Священный огонь появился в кувуклии – небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса – во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила, как это бывает каждый год накануне православной Пасхи.
После схождения огня патриарх передал святыню помогающим клирикам, которые зажгли от нее связки из 33 свечей – по возрасту Христа.
Теги: Иерусалим, Пасха, Благодатный Огонь
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