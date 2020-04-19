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Трамп анонсировал ослабление карантина со следующей недели
Президент Дональд Трамп сообщил в субботу о том, что штаты Техас и Вермонт позволят отдельным категориям предприятий возобновить работу в понедельник, продолжая при этом соблюдать ранее принятые меры предосторожности для недопущения роста числа заражений. Глава государства сказал об этом, выступая на пресс-брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу, сообщает Голос Америки.
Трамп добавил, что власти штата Монтана начнут постепенно снимать ограничения в пятницу, 24 апреля.
«Мы по-прежнему видим ряд позитивных сигналов, свидетельствующих, что вирус прошел свой пик», - заявил Трамп во время брифинга.
В то же время, ряд губернаторов предупредили, что они не будут преждевременно принимать решение об открытии экономик своих штатов прежде чем не будет осуществлено дополнительное тестирование.
Теги: карантин, Дональд Трамп, COVID-19
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