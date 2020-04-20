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В техническом водопроводе Парижа нашли следы COVID-19
20.04.2020 09:00
Следы коронавирусной инфекции обнаружены в парижских трубопроводах с технической водой. Ее в том числе используют для очистки улиц, сообщили в мэрии французской столицы, сообщает Корреспондент.net.
Известно, что следы SARS-CoV-2 нашла лаборатория организации по обеспечению водоснабжения Парижа Eaude Paris. Коронавирус оказался в четырех из 27 проб воды. В связи с этим городские власти приняли решение немедленно прекратить использование всей водной сети.
Мы решили из предосторожности обратиться в региональное Агентство здравоохранения, чтобы его специалисты проанализировали потенциальные риски, - заявил заммэра Парижа Селию Блоэль.
Теги: Париж, водопровод, COVID-19
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