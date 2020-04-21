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Минск не собирается отменять парад на 9 мая
21.04.2020 08:00
Минобороны Беларуси подтвердило, что будет проводить военный парад 9 мая, несмотря на распространение коронавируса COVID-19, передает Цензор.НЕТ.
Министерство обороны ответило на петицию, в которой более семи тысяч белорусов требовали отменить военный парад. Ведь парад и его репетиции предполагают большое скопление людей, что опасно во время пандемии.
Несмотря на то, что другие массовые мероприятия в стране отменены, парад собираются проводить.
"Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки. Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск", — объяснили в Минобороны Беларуси.
Теги: Беларусь, парад, 9 мая
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