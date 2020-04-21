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ООН приняла резолюцию об общедоступности вакцины от COVID-19
21.04.2020 13:00
Все 193 страны Генеральной Ассамблеи ООН поддержали резолюцию с призывом не допустить спекуляций на будущей вакцине от коронавируса COVID-19, а также обеспечить общедоступность лекарств и защитных средств, сообщает Корреспондент.net.
Генассамблея ООН также призвала страны-члены и другие государства срочно принять меры, направленные на исключение случаев спекуляций и создания неоправданных запасов, которые могут стать препятствием в доступе к безопасным, эффективным и доступным препаратам, вакцинам, средствам индивидуальной защиты и медоборудованию.
Теги: вакцина, ООН, резолюция, COVID-19
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