Беларусь обогнала Украину по числу случаев заражения COVID-19

27.04.2020 12:00

В Беларуси по состоянию на 26 апреля зафиксировали 10 463 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта.

При этом за предшествующие сутки коронавирусом заразились 873 человека, что является абсолютным антирекордом заболеваний за день.

Выздоровели и выписаны почти 1,7 тыс. человек. Умерли 72 человека. Всего в Беларуси провели более 147,5 тыс. тестов.