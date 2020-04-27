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Беларусь обогнала Украину по числу случаев заражения COVID-19
27.04.2020 12:00
В Беларуси по состоянию на 26 апреля зафиксировали 10 463 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта.
При этом за предшествующие сутки коронавирусом заразились 873 человека, что является абсолютным антирекордом заболеваний за день.
Выздоровели и выписаны почти 1,7 тыс. человек. Умерли 72 человека. Всего в Беларуси провели более 147,5 тыс. тестов.
Теги: Беларусь, статистика, COVID-19
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