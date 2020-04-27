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В Нидерландах COVID-19 выявили у норок
На двух фермах в Нидерландах выявили норок, зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны, сообщает Корреспондент.net.
Отмечается, что животные испытывают пищеварительные проблемы и проблемы с дыханием.
В министерстве предположили, что речь идет о передаче вируса от человека к животному, так как у нескольких работников этих ферм имеются симптомы заболевания.
По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, это первые животные в Нидерландах, у которых обнаружен коронавирус.
Также это первый случай, когда вызываемое коронавирусом заболевание выявлено у разводимых в промышленных масштабах животных.
На двух фермах в общей сложности содержатся 20 тысяч норок. Для предотвращения распространения заболевания вывоз животных и навоза с этих ферм запрещен.
Все дороги в радиусе 400 метров от фермы перекрыты для велосипедистов и пешеходов. На соседних фермах проводятся тесты, чтобы отследить возможное дальнейшее распространение вируса.
Теги: Нидерланды, животные, COVID-19
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